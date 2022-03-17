Умер Юрий Вечкасов Общество

Пенза, 17 марта 2022. PenzaNews. Почетный гражданин Пензенской области, председатель Законодательного собрания региона первого и второго созывов, бывший член Совета Федерации Юрий Вечкасов скончался на 74-м году жизни.

Фото: пресс-служба правительства Пензенской области

Свои соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания Валерий Лидин, члены облправительства, депутаты регионального парламента, глава Пензы Владимир Мутовкин и мэр Александр Басенко.

Церемония прощания с Юрием Вечкасовым состоится в киноконцертном зале «Пенза» в субботу, 19 марта.

Вечкасов Юрий Иванович родился в селе Новое Демкино Малосердобинского района Пензенской области 6 июня 1948 года.

Трудовую деятельность начал в марте 1967 года. Прошел путь от агронома-семеновода совхоза «Кандиевский» Башмаковского района до политического деятеля федерального уровня.

На протяжении 16 лет работал в партийных и советских органах власти, был председателем совета агропромышленного объединения Пензенской области, первым заместителем главы администрации региона.

Неоднократно избирался депутатом районных и областного советов народных депутатов, в 1994 и 1997 годах — депутатом и председателем Законодательного собрания Пензенской области первого и второго созывов.

При его активном участии и под непосредственным руководством закладывались основы законотворчества в регионе. Были приняты устав и первые законы Пензенской области.

С 1996 по 2001 годы являлся членом Совета Федерации.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1973) и орденом Почета (1999), медалями Совета Федерации, знаком отличия «Парламент России», юбилейной медалью «В память 350-летия Пензы».

21 октября 2011 года ему было присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области».