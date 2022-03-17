Пункт полиции в Малой Сердобе переехал в новое здание Общество

Пенза, 17 марта 2022. PenzaNews. Пункт полиции в Малой Сердобе Пензенской области сменил адрес местонахождения. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по региону.

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В нем указано, что теперь пункт полиции находится в здании на улице 1 Мая, где ранее был проведен ремонт и установлена новая мебель.

«Пункт полиции [...] обслуживает не только Малую Сердобу, но и весь Малосердобинский район с населением около 8 тыс. человек. В штате подразделения — участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, дознаватель, а также инспектор по делам несовершеннолетних», — отмечается в тексте.

В пресс-релизе добавляется, что здание, в котором ранее находился пункт полиции, будет передано администрации Малосердобинского района для размещения в нем дома детского творчества.