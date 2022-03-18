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В Вадинском районе прокуратура выявила нарушения законодательства о концессионных соглашениях

11:32 | 18.03.2022 | Общество

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Пенза, 18 марта 2022. PenzaNews. Прокуратура Вадинского района Пензенской области в ходе проведенной проверки установила, что семь органов местного самоуправления не утвердили и не разместили в интернете перечни объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.

В Вадинском районе прокуратура выявила нарушения законодательства о концессионных соглашениях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это ведет к нарушению порядка использования объектов муниципальной собственности (газовых и водопроводных сетей), в том числе лишение хозяйствующих субъектов возможности планирования и организации свой хозяйственной деятельности», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

«По результатам прокурорской проверки главам семи муниципальных образований внесены представления об устранении нарушений. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — добавляется в тексте.

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