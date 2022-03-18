В Пензенской области 2 апреля стартует сезон охоты на пернатую дичь Общество

Пенза, 18 марта 2022. PenzaNews. Сезон весенней охоты на пернатую дичь в Пензенской области стартует 2 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона в пятницу, 18 марта.

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«Весенняя охота будет осуществляться на гуся, вальдшнепа и самцов уток. Охота на гуся на территории региона будет осуществляться в двух зонах. Водоплавающая дичь (гуси) — с первой субботы апреля в течение 10 дней (со 2 по 11 апреля 2022 года) на территории Башмаковского, Бековского, Белинского, Камешкирского, Вадинского, Земетчинского, Каменского, Колышлейского, Лопатинского, Малосердобинского, Пачелмского, Пензенского, Сердобского, Тамалинского, Шемышейского районов. Со второй субботы апреля в течение 10 дней (с 9 по 18 апреля 2022 года) — на территории Бессоновского, Городищенского, Иссинского, Кузнецкого, Лунинского, Наровчатского, Мокшанского, Неверкинского, Нижнеломовского, Никольского, Спасского, Сосновоборского районов», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что весенняя охота на боровую дичь в Пензенской области будет осуществляться со второй субботы апреля в течение 10 календарных дней, на селезней уток — с первой субботы апреля в течение 30 календарных дней.

«Весенняя охота на самцов уток осуществляется с подсадной уткой и из укрытия (укрытием является искусственное сооружение, устроенное охотником) или маскировочного инвентаря. Охота на самцов утки с одной подсадной уткой осуществляется с участием не более двух охотников. Охота на гусей осуществляется из укрытия или с использованием маскировочного инвентаря с использованием чучел и (или) профилей, и (или) манных (подсадных) гусей», — указано в пресс-релизе.

В тексте напоминается также, что разрешения на добычу пернатой дичи выдаются за 15 календарных дней до начала срока сезона охоты.