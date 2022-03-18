Мельниченко обратился к жителям региона по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией Общество

Пенза, 18 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился к жителям региона по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

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«Уважаемые жители Пензенской области! Дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем 8-летие Крымской весны, искренне поздравляю вас с этим важным для нашей страны событием! В этот день был закреплен свободный выбор жителей Крыма, и легендарный полуостров вернулся домой — бескровно и мирно был присоединен к России. Благодаря нашему президенту свершилась историческая справедливость — Крым возвратился в родную гавань», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что «история Донбасса стала более сложной, трагичной».

«Почти 14 тыс. мирных жителей погибли, отстаивая свое право говорить на родном языке, жить по заветам своих предков, сохранять семейные ценности и традиции своего народа. Мы все переживаем за Донецк и Луганск, за наших друзей и родных — мирных жителей Украины. Мы скорбим о наших бойцах, отдавших жизнь за освобождение от неонацизма, защиту наших границ, обеспечение безопасности всех жителей России. Уверен, что как бы ни было сегодня тяжело, мы выстоим и победим. Крым — наш, Донбасс — рядом! Поддерживаем президента. Гордимся нашей армией и флотом, мужеством российских воинов и людей Донбасса!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства Пензенской области.