EN
21:22:49 Пятница, 18 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе в рамках подготовки к половодью прошел смотр группировки сил и средств

15:59 | 18.03.2022 | Общество

Печать

Пенза, 18 марта 2022. PenzaNews. Смотр группировки сил и средств, привлекаемой на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение спасательных и аварийно-восстановительных работ, состоялся на площадке спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в Пензе в пятницу, 18 марта.

В Пензе в рамках подготовки к половодью прошел смотр группировки сил и средств

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Участие в мероприятии приняли начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов и первый заместитель председателя правительства региона Виктор Кувайцев.

В ходе смотра формирования продемонстрировали готовность к действиям по ликвидации последствий паводка, укомплектованность личным составом, оснащенность техникой и необходимым оборудованием, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 623 случая заражения коронавирусом Медучреждения, ранее перепрофилированные под лечение COVID-19, возвращаются к обычному режиму работы
Жителю Пензы грозит тюремный срок за хищение бутылки виски Никитин сообщил о договоренности с пензенским заводом отгрузить в Нижегородскую область до 1 тыс. тонн сахара
В Пензенской области за сутки подтверждено 627 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области подвели итоги операции «Автокресло – детям»
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама