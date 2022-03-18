В Пензе в рамках подготовки к половодью прошел смотр группировки сил и средств Общество

Пенза, 18 марта 2022. PenzaNews. Смотр группировки сил и средств, привлекаемой на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение спасательных и аварийно-восстановительных работ, состоялся на площадке спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в Пензе в пятницу, 18 марта.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Участие в мероприятии приняли начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов и первый заместитель председателя правительства региона Виктор Кувайцев.

В ходе смотра формирования продемонстрировали готовность к действиям по ликвидации последствий паводка, укомплектованность личным составом, оснащенность техникой и необходимым оборудованием, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.