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В Пензе прошел автопробег в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией

17:17 | 18.03.2022 | Общество

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Пенза, 18 марта 2022. PenzaNews. Автопробег в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией прошел в Пензе в пятницу, 18 марта.

В Пензе прошел автопробег в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией

Фото: Sport.pnzreg.ru

Его организатором выступили общественные организации Пензенской области при поддержке министерства физической культуры и спорта региона.

Участие в мероприятии приняли несколько десятков автомобилистов.

Колонна машин с флагами России, а также буквами Z и V, как на российской военной технике, проехала по улицам областного центра, стартовав от монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

Финальной точкой стал мемориальный комплекс «Афганские ворота».

Там участники автопробега почтили минутой молчания память российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, и возложили цветы к вечному огню.

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