В Пензе прошел автопробег в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией
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Пенза, 18 марта 2022. PenzaNews. Автопробег в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией прошел в Пензе в пятницу, 18 марта.
Фото: Sport.pnzreg.ru
Его организатором выступили общественные организации Пензенской области при поддержке министерства физической культуры и спорта региона.
Участие в мероприятии приняли несколько десятков автомобилистов.
Колонна машин с флагами России, а также буквами Z и V, как на российской военной технике, проехала по улицам областного центра, стартовав от монумента воинской и трудовой славы пензенцев.
Финальной точкой стал мемориальный комплекс «Афганские ворота».
Там участники автопробега почтили минутой молчания память российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, и возложили цветы к вечному огню.