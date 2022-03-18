В Пензе прошел автопробег в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией Общество

Пенза, 18 марта 2022. PenzaNews. Автопробег в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией прошел в Пензе в пятницу, 18 марта.

Фото: Sport.pnzreg.ru

Его организатором выступили общественные организации Пензенской области при поддержке министерства физической культуры и спорта региона.

Участие в мероприятии приняли несколько десятков автомобилистов.

Колонна машин с флагами России, а также буквами Z и V, как на российской военной технике, проехала по улицам областного центра, стартовав от монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

Финальной точкой стал мемориальный комплекс «Афганские ворота».

Там участники автопробега почтили минутой молчания память российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, и возложили цветы к вечному огню.