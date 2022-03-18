В Пензе отметили восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией Общество

Пенза, 18 марта 2022. PenzaNews. Более 2,5 тыс. человек приняли участие в митинге-концерте «Крымская весна», посвященному восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, который состоялся на площади перед зданием пензенского областного драмтеатра.

Фото: Pnzreg.ru

Многие держали в руках флаги России, общественных организаций и политических партий, а также плакаты в поддержку специальной военной операции на Украине.

К участникам мероприятия обратились губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, глава ДОСААФ генерал-полковник Александр Колмаков, председатель правления региональной общественной организации Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев, руководитель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова и другие.

От имени жителей Донбасса благодарность жителям Пензенской области за теплый прием и поддержку выразила Наталья Лесик, которая была эвакуирована в Пензу из Донецкой народной республики в феврале.

Фото: Pnzreg.ru

Как подчеркнул губернатор Олег Мельниченко, нацисты много лет терроризировали Донбасс, и сегодня российские военнослужащие помогают ДНР и ЛНР освободиться от фашистской угрозы.

«Без полной денацификации и демилитаризации Украины нельзя решить вопрос безопасности Донбасса, поэтому наши войска находятся на территории соседнего государства», — сказал он.

«Россия — не агрессор, вина за случившееся лежит на США и странах Европы, которые создали и пестовали на Украине нацистский режим. Цель, которую поставил наш президент, — минимизировать потери среди мирного населения. А суть фашизма с годами не меняется — нацисты применяют террор против мирного населения, размещая пушки в жилых кварталах, прикрываясь женщинами и детьми. Предстоит достаточно серьезная борьба, и я уверен, что наша страна выйдет из этой ситуации сильно изменившейся. [...] Это будет совершенно другая Россия — вставшая на ноги, уверенная в себе, способная решать геополитические задачи. Россия, с которой считается весь мир!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Фото: Pnzreg.ru

После завершения митинга перед собравшимся выступили творческие коллективы.

Всех желающих угощали горячим чаем и гречневой кашей с тушенкой, приготовленной на полевой кухне.