Ученые ПГУ разработали проект по использованию группы дронов в условиях ЧС Общество

Пенза, 19 марта 2022. PenzaNews. Ученые Пензенского государственного университета разработали проект по использованию группы беспилотных летательных аппаратов для работы в местах возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом ТАСС сообщила кандидат технических наук, заведующая кафедрой «Техносферная безопасность» ПГУ Оксана Безбородова.

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«Нашей группой разрабатываются способы применения дронов в условиях ЧС. Получен базовый патент на проведение работ гетерогенной группой беспилотных летательных аппаратов. Мы предлагаем использование пяти дронов с разным функционалом, среди них дрон-эколог, оснащенный датчиками контроля окружающей среды и оборудованием, которое позволит, например, потушить небольшой очаг возгорания, герметизировать трубопровод или емкость с химическим веществом», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что предлагается бионический способ управления роботизированными устройствами, для повышения автономности работы дронов разрабатывается система, позволяющая освободить оператора от рутинной работы по оценке данных.

«Оператор группы дронов через нейронную сеть получает только ту информацию, которая нужна для принятия определенных решений, при этом все дроны работают в автоматическом режиме в определенных для них зонах», — добавила Оксана Безбородова.

По ее словам, в состав гетерогенной группы дронов, кроме дрона-эколога, входят дрон медицинского назначения, дрон-поисковик — для поиска пострадавших под завалами.

«Если на дрон установить сверхширокополосный радар, он сможет зарегистрировать по изменению посылаемого сигнала биение сердца человека, что, например, поможет определить места для разбора завалов в зоне ЧС», — подчеркнула собеседница агентства.

Она сообщила, что в настоящее время создается программное обеспечение под конкретный функционал дронов.

«Сейчас разработан блок программ по медицинской сортировке пострадавших, которые позволяют на основе видеосигнала дрона и снятых показателей с пострадавшего определить тяжесть состояния этого человека: нужна ли ему экстренная помощь или травмы не опасны для жизни. На основе этой информации оператор принимает решение о направлении медиков в конкретную зону», — сказала Оксана Безбородова.

По ее словам, дроны могут быть оснащены также специальным манипулятором для инъекций, на который уже получен патент, оборудованием для сердечно-легочной реанимации; кроме того, предлагается использовать в составе группы большегрузные дроны для эвакуации «тяжелых» пострадавших из зоны чрезвычайной ситуации.