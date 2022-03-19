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В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное 95-летию регионального отделения ДОСААФ

11:02 | 19.03.2022 | Общество

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Пенза, 19 марта 2022. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 95-летию регионального отделения ДОСААФ России, состоялось в центре культурного развития «Дом офицеров» в Пензе в пятницу, 18 марта.

В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное 95-летию регионального отделения ДОСААФ

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к присутствующим, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что за годы существования организация не раз меняла название, но сохранила свое главное предназначение — патриотическое воспитание граждан.

«Среди тех, кто прошел эту школу мужества, — блестящая плеяда военачальников, талантливых ученых, конструкторов, военных специалистов. Тысячи воспитанников доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны. В их числе были и наши земляки», — сказал глава региона.

Он добавил, что за годы войны специалисты пензенского отделения ДОСААФ подготовили 95 тыс. стрелков, около 30 тыс. минометчиков, автоматчиков, снайперов, истребителей танков; в послевоенное время организация, помимо патриотического воспитания, занималась подготовкой молодых людей к службе в армии.

«Были организованы автошколы и автодромы, дома технической учебы, десятки тиров. Каждый третий пензенский юноша приобрел здесь военную специальность. Сегодня же ДОСААФ является важной частью системы работы с допризывной молодежью, прочным связующим звеном между армией и обществом, одним из ключевых элементов в укреплении нравственного и физического здоровья подрастающего поколения», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор нацелил сотрудников реготделения ДОСААФ на дальнейшую работу по формированию патриотического воспитания молодежи, а также вручил представителям организации благодарности, сообщает пресс-служба облправительства.

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