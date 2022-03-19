Олег Мельниченко провел рабочую встречу с главой ДОСААФ Александром Колмаковым Общество

Пенза, 19 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель ДОСААФ России Александр Колмаков в ходе рабочей встречи в Пензе обсудили вопросы деятельности регионального отделения организации, отметившей 95 лет со дня образования.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона поздравил руководителя объединения со знаковой датой и подчеркнул, что ДОСААФ вносит значительный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также в укрепление обороноспособности государства.

«Думаю, что на современном этапе, когда наша страна проводит специальную военную операцию по обезвреживанию неофашизма на Украине, значение вашей организации в плане подготовки к военной службе, формирования устойчивой к враждебным внешним влияниям молодежи приобретает особую востребованность», — сказал он.

«При этом ДОСААФ это еще и подготовка в спортивных клубах, и военно-технические дисциплины, и авиамоделирование, и автодело», — добавил губернатор.

Олег Мельниченко заверил, что поддержка пензенского отделения ДОСААФ будет продолжена, и внес несколько предложений по совершенствованию механизмов взаимодействия региональной власти с организацией.

По словам Александра Колмакова, в Пензенской области уделяется должное внимание развитию системы ДОСААФ, что позитивно влияет на результаты деятельности регионального отделения.

Глава ДОСААФ проинформировал Олега Мельниченко о ближайших планах по укреплению военно-патриотического воспитания молодежи на базе организации. Реализация этих шагов позволит молодым людям не только осваивать нормы ГТО и основы техники, но и получать навыки будущих профессий, сообщает пресс-служба облправительства.