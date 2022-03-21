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Олег Мельниченко представил новый состав антинаркотической комиссии Пензенской области

14:32 | 21.03.2022 | Общество

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Пенза, 21 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко представил новый состав антинаркотической комиссии в ходе заседания в правительстве региона в понедельник, 21 марта.

Олег Мельниченко представил новый состав антинаркотической комиссии Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

В обновленный состав вошли заместители председателя правительства Пензенской области Владимир Щекин и Вячеслав Космачев, военный комендант Сергей Мельников, министр образования Алексей Комаров, министр физической культуры и спорта Евгения Бочкарева, министр культуры и туризма Сергей Бычков.

Глава региона констатировал, что уровень наркопреступности в Пензенской области значительно ниже, чем в Приволжском федеральном округе и России.

Вместе с тем он акцентировал внимание участников заседания на необходимости искать новые подходы в борьбе с наркоугрозой.

Губернатор потребовал уделять пристальное внимание вопросам раннего выявления наркозависимости и профилактике преступлений среди подростков.

«Нужно активнее информировать жителей Пензенской области о последствиях, прежде всего правовых, которые влечет участие в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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