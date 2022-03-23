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Павел Куликов организовал доставку продуктовых наборов пенсионерам

13:47 | 23.03.2022 | Общество

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Пенза, 23 марта 2022. PenzaNews. Заместитель главы Пензы, руководитель фракции ЛДПР в городской думе Павел Куликов организовал доставку продуктовых наборов пенсионерам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Павел Куликов организовал доставку продуктовых наборов пенсионерам

Фото: Pgduma.ru

«За последний месяц в большинстве магазинов заметно выросли цены на ряд продуктов — гречневую крупу, макароны, подсолнечное масло. Сахар в некоторых торговых точках вообще пропал с прилавков. Многие пенсионеры не были готовы к такому развитию событий», — отметил Павел Куликов.

Он добавил, что за последние две недели к нему поступило несколько обращений от пожилых людей с просьбой оказать помощь в приобретении продуктов.

«Мной было принято решение о приобретении и доставке пенсионерам, оказавшимся в сложной ситуации, продуктовых наборов, в состав которых вошли несколько видов круп, консервированные зеленый горошек и кукуруза, соль, сахар, макароны, мука, чай, подсолнечное масло и кабачковая икра», — сказал Павел Куликов.

Депутат лично доставил продуктовые наборы пенсионерам на дом, сообщается на сайте гордумы.

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