Павел Куликов организовал доставку продуктовых наборов пенсионерам Общество

Пенза, 23 марта 2022. PenzaNews. Заместитель главы Пензы, руководитель фракции ЛДПР в городской думе Павел Куликов организовал доставку продуктовых наборов пенсионерам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Фото: Pgduma.ru

«За последний месяц в большинстве магазинов заметно выросли цены на ряд продуктов — гречневую крупу, макароны, подсолнечное масло. Сахар в некоторых торговых точках вообще пропал с прилавков. Многие пенсионеры не были готовы к такому развитию событий», — отметил Павел Куликов.

Он добавил, что за последние две недели к нему поступило несколько обращений от пожилых людей с просьбой оказать помощь в приобретении продуктов.

«Мной было принято решение о приобретении и доставке пенсионерам, оказавшимся в сложной ситуации, продуктовых наборов, в состав которых вошли несколько видов круп, консервированные зеленый горошек и кукуруза, соль, сахар, макароны, мука, чай, подсолнечное масло и кабачковая икра», — сказал Павел Куликов.

Депутат лично доставил продуктовые наборы пенсионерам на дом, сообщается на сайте гордумы.