Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход» пройдет в Пензе 24 марта Общество

Пенза, 23 марта 2022. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход» пройдет на территории Пензы в предстоящий четверг, 24 марта.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в период его проведения особое внимание сотрудниками Госавтоинспекции будет уделено недопущению и пресечению нарушений правил дорожного движения пешеходами.

«При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. В соответствии с ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ за нарушение ПДД пешеходами предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей», — напоминается в пресс-релизе.