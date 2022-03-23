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Денис Желиховский обсудил с жителями улицы Академика Сахарова вопросы благоустройства

17:13 | 23.03.2022 | Общество

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Пенза, 23 марта 2022. PenzaNews. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Пензенской городской думе Денис Желиховский провел встречу с жителями улицы Академика Сахарова, в ходе которой обсудил с ними вопросы благоустройства.

Денис Желиховский обсудил с жителями улицы Академика Сахарова вопросы благоустройства

Фото: Pgduma.ru

Как сообщает пресс-служба гордумы, участие во встрече также приняли сотрудники городской и районной администраций.

Жители обратились к депутату с несколькими просьбами, в их числе — обустройство детской площадки и ремонт дорожного полотна переулка, соединяющего улицы Мереняшева и Академика Сахарова.

По словам горожан, проезд по переулку значительно разгружает транспортный поток на указанных улицах.

Как ожидается, вопросы, обозначенные во время встречи, подробно проанализируют специалисты, после чего будут приняты соответствующие решения.

Все обращения жителей Денис Желиховский пообещал держать на личном контроле.

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