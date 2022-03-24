В Пензе планируется высадить более 250 тыс. однолетних цветов Общество

Пенза, 24 марта 2022. PenzaNews. Свыше 250 тыс. однолетних цветов планируется высадить в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии в четверг, 24 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что первые цветники в областном центре начнут оформлять в преддверии Дня Победы.

«К 9 мая МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» рассчитывает привести в порядок газоны и клумбы у памятника Победы, в парке в честь 40-летия Победы, в сквере «Проводы» и других знаковых местах. Учитывая, что работы начнутся в конце апреля, планируется использовать морозостойкие растения — цинерарию, сальвию, тагетес», — сказано в тексте.

Кроме того, из него следует, что проектная группа предприятия разработала схемы для оформления 43 клумб, которые будут украшать город в течение теплого времени года.

«Площадь Ленина в ближайшее время украсят вазоны со спиреями. Растения перезимовали на базе предприятия», — отмечается в пресс-релизе.