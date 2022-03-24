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Банк «Кузнецкий» сообщил о наличии в продаже золотых монет нескольких серий

11:48 | 24.03.2022 | Общество

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Пенза, 24 марта 2022. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» сообщил о наличии в продаже золотых монет серий «ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске», «100-летие образования Республики Башкортостан» и «200-летие со дня рождения И.С. Тургенева», а также монеты, посвященной чемпионату Европы по футболу 2020 года.

Банк «Кузнецкий» сообщил о наличии в продаже золотых монет нескольких серий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из пресс-релиза банка, поступившего в ИА «PenzaNews», все монеты отчеканены на Санкт-Петербургском монетном дворе, их номинал составляет 50 рублей.

В тексте указано также, что монеты изготовлены из золота 999 пробы, содержание химически чистого металла — не менее 7,78 грамма.

В сообщении пресс-службы банка отмечается, что монеты из драгоценных металлов не только представляют интерес для инвесторов и коллекционеров, но и нередко становятся оригинальным подарком или памятным сувениром.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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