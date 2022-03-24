В Пензе прошли антитеррористические учения Общество

Пенза, 24 марта 2022. PenzaNews. Антитеррористические учения «Экран-2022» под руководством оперативного штаба в Пензенской области прошли на базе государственного университета архитектуры и строительства.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

По легенде, условные террористы напали на университет, захватили в заложники сотрудников и студентов, подожгли общежитие и попытались совершить теракт с использованием отравляющих веществ.

Подразделения всех экстренных служб по тревоге прибыли на место происшествия, организовали эвакуацию персонала и студентов, а также поиск «террористов».

В рамках учений были отработаны механизмы информирования населения о принимаемых мерах безопасности по минимизации и ликвидации последствий теракта, охраны и обороны административных зданий, оказания первой помощи пострадавшим, ликвидации возгораний, проведения эвакуации людей и организации переговорного процесса с преступниками.

В результате получен дополнительный опыт проведения контртеррористической операции, повышен уровень слаженности и межведомственного взаимодействия, сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области.