Мельниченко неудовлетворен организацией осеннего призыва Общество

Пенза, 25 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что неудовлетворен организацией осеннего призыва.

Фото: Pnzreg.ru

«Я неудовлетворен организацией осеннего призыва, это прежде всего к работе муниципальных призывных комиссий вопрос», — сказал он в ходе инструкторско-методического сбора по вопросам организации призыва граждан на военную службу в апреле–июле 2022 года, который состоялся в Пензе в минувший четверг, 24 марта.

«Так, у целого ряда муниципалитетов не налажено качественное оповещение призывников. Необходимо провести сверку списков с военкоматами, заранее определить, где призывной контингент находится. Достаточное количество людей просто не проживают по месту регистрации», — добавил он.

Кроме того, губернатор указал на важность работы по формированию у молодежи внутренней готовности к выполнению воинского долга.

«Необходимо расширять ряды «Юнармии», усиливать кадетский компонент в учебных заведениях региона. Считаю также, что есть определенная недоработка по сдаче норм ГТО. Сокращается число подлежащих призыву молодых людей, которые сдали норматив на знак отличия. Поскольку основная масса этой молодежи из состава учебных заведений, это задача не только министерства физической культуры и спорта, но и министерства образования Пензенской области», — отметил Олег Мельниченко.

Глава региона подчеркнул, что вопросы организации призывной кампании должны быть взяты на тщательный контроль.

«Отстающие муниципалитеты должны подтянуться. Давайте глав рейтинговать по показателям проведения призыва, предлагаю перевести процесс в определенные конкурсные рамки. Главы муниципалитетов, достигшие хороших результатов, будут поощряться. Прошу разработать механизм мотивации», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.