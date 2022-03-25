Пензенский губернатор отмечен грамотой командующего войсками ЦВО Общество

Пенза, 25 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отмечен грамотой командующего войсками Центрального военного округа за достигнутые успехи и высокие показатели призывной работы в регионе, инициативу и высокий профессионализм, проявленные при организации призыва.

Фото: Pnzreg.ru

Награду главе региона вручил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков в ходе инструкторско-методического сбора по вопросам организации призыва граждан на военную службу в апреле–июле 2022 года, который состоялся в Пензе в минувший четверг, 24 марта.

По сообщению пресс-службы правительства Пензенской области, мероприятия по призыву граждан на военную службу в октябре–декабре 2021 года выполнены в полном объеме.

Норма осеннего призыва для Пензенской области составляла 1 тыс. 96 человек.