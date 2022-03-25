Олег Мельниченко поздравил работников культуры с профессиональным праздником Общество

Пенза, 25 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов учреждений культуры региона с профессиональным праздником, который отмечается 25 марта.

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«2022 год в России посвящен культурному наследию народов России. Сурский край обладает богатейшим историко-культурным наследием. Замечательные памятники прошлого, прекрасные музеи, библиотеки, театры широко известны в нашей стране и за рубежом. Многие конкурсы и фестивали, проводимые в регионе, по праву стали его визитной карточкой», — отметил Олег Мельниченко.

«Благодаря вашему вдохновенному труду, таланту, безграничной преданности избранному делу обеспечивается прочная связь поколений, интеллектуальные достижения минувших веков становятся современным достоянием. Вы вносите неоценимый вклад в духовное развитие общества, помогая воспитывать достойное молодое поколение, укрепляя единство многонациональной Пензенской области», — подчеркнул глава региона.

Он пожелал работникам культуры крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.