На Сурском гидроузле прошли противопаводковые учения Общество

Пенза, 25 марта 2022. PenzaNews. Тактико-строевые учения прошли на базе Сурского гидроузла в целях подготовки органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы РСЧС к действиям в условиях паводковых угроз.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Учения начались с заседания межведомственной комиссии, на которой были рассмотрены возможные варианты развития событий при паводке.

Затем прошел смотр городка жизнеобеспечения для автономной работы в зоне возможной ЧС. В него вошли такие модули, как палатка для работы оперативного штаба, отдыха личного состава и приема пищи, медицинский пункт и другие.

Также была представлена техника привлекаемых подразделений.

В ходе практических мероприятий была проверена система оповещения, продемонстрирована работа водолазов, отработаны вопросы эвакуации из зоны подтопления, спасения людей с перевернувшейся лодки и оторвавшейся льдины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.