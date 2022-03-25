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На Сурском гидроузле прошли противопаводковые учения

12:16 | 25.03.2022 | Общество

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Пенза, 25 марта 2022. PenzaNews. Тактико-строевые учения прошли на базе Сурского гидроузла в целях подготовки органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы РСЧС к действиям в условиях паводковых угроз.

На Сурском гидроузле прошли противопаводковые учения

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Учения начались с заседания межведомственной комиссии, на которой были рассмотрены возможные варианты развития событий при паводке.

Затем прошел смотр городка жизнеобеспечения для автономной работы в зоне возможной ЧС. В него вошли такие модули, как палатка для работы оперативного штаба, отдыха личного состава и приема пищи, медицинский пункт и другие.

Также была представлена техника привлекаемых подразделений.

В ходе практических мероприятий была проверена система оповещения, продемонстрирована работа водолазов, отработаны вопросы эвакуации из зоны подтопления, спасения людей с перевернувшейся лодки и оторвавшейся льдины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

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