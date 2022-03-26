В Пензенской области проведено выборочное наблюдение доходов населения Общество

Пенза, 26 марта 2022. PenzaNews. 1 тыс. 656 домохозяйств охвачено выборочным наблюдением доходов населения и участия в социальных программах, которое Пензастат провел в январе и феврале 2022 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

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«Такое масштабное обследование с увеличенным охватом количества домохозяйств (160 тыс. домашних хозяйств на всей территории Российской Федерации) проводится один раз в 5 лет», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что для подготовки и проведения наблюдения в регионе было привлечено более 100 человек временного персонала.

«В результате опросов, которые проводились на добровольной основе и без предъявления документов, интервьюерами обследования были заполнены свыше 4 тыс. вопросников, в которых была собрана информация о фактическом уровне жизни российских семей, их доходах; о степени имущественного расслоения и уровне бедности населения страны; о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены», — сказано в сообщении.

В тексте уточняется, что итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2021 года по Российской Федерации и регионам России будут размещены в открытом доступе на сайте Росстата.