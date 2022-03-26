Подготовлены проекты решений о комплексном развитии территорий на улицах Измайлова, Карпинского и Ново-Казанской Общество

Пенза, 26 марта 2022. PenzaNews. Проекты решений о комплексном развитии территорий жилой застройки, расположенных на улицах Измайлова, Карпинского и Ново-Казанской, подготовлены в Пензе. Об этом говорится в отчете о деятельности главы администрации Пензы и администрации города за 2021 год, размещенном на сайте мэрии.

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«Решений о развитии застроенных территорий администрацией города Пензы в 2021 году не принималось, вместе с тем [...] реализуется программа комплексного развития территорий. Администрацией города Пензы выбраны следующие территории для включения в комплексное развитие: территория по улице Измайлова, улице Карпинского, улице Ново-Казанской и Заводской район. По трем территориям подготовлены проекты решений о комплексном развитии территорий жилой застройки (улица Измайлова, улица Карпинского, улица Ново-Казанская) и согласованы с уполномоченным органом — министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области», — сказано в отчете.

В нем отмечается, что в соответствии с региональным законом «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти Пензенской области» от 24 ноября 2021 года принятие решений о комплексном развитии территорий поселений и городских округов находится в компетенции регионального министерства градостроительства и архитектуры.