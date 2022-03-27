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Олег Мельниченко поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

10:19 | 27.03.2022 | Общество

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Пенза, 27 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии Российской Федерации.

Олег Мельниченко поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сфера вашей деятельности чрезвычайно разнообразна — обеспечение правопорядка, защита прав и законных интересов граждан, предотвращение террористических актов и любых проявлений экстремизма, борьба с незаконным оборотом оружия и наркотиков, охрана важнейших объектов. От качества вашей работы во многом зависят темпы реализации программ экономического и социального развития региона, а в конечном счете — обстановка в обществе, уверенность людей в завтрашнем дне», — отметил глава региона.

Особые слова признательности он выразил ветеранам, посвятившим свою жизнь служению Отечеству.

«Замечательно, что эстафету их дел и свершений успешно продолжает молодое поколение солдат и офицеров», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко пожелал сотрудникам Росгвардии крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и удачи во всех делах и начинаниях.

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