Школьник из Заречного стал лауреатом «Карловских чтений»
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Пенза, 28 марта 2022. PenzaNews. Школьник из города Заречного Пензенской области Александр Егоров стал лауреатом II степени международного детско-юношеского образовательного проекта «Карловские чтения».
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Торжественная церемония награждения состоится в рамках одноименного форума в музее Победы в Москве в предстоящий вторник, 29 марта.
Победители и их наставники встретятся с представителями министерства иностранных дел России и посетят экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!»
Форум проводится международным фондом содействия развитию связей в области культуры, науки, образования, социальной сферы памяти Андрея Карлова совместно с музеем Победы и московской международной школой в Анталье.
В 2021 году в финал конкурса вышло 23 работы авторов из разных регионов России и Турции. Участники писали эссе на русском языке на темы, касающиеся истории культуры России, ее природы и экологии, литературы, политики и актуальных проблем современности.
Работы оценивало экспертное жюри, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
Международный детско-юношеский форум носит имя российского дипломата, бывшего посла РФ в Турции Андрея Карлова, который был убит 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Анкаре.
Преступник выстрелил ему в спину и ранил еще нескольких человек. Нападавшего ликвидировали бойцы турецкого спецназа.
Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.