EN
12:43:21 Понедельник, 28 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Школьник из Заречного стал лауреатом «Карловских чтений»

11:54 | 28.03.2022 | Общество

Печать

Пенза, 28 марта 2022. PenzaNews. Школьник из города Заречного Пензенской области Александр Егоров стал лауреатом II степени международного детско-юношеского образовательного проекта «Карловские чтения».

Школьник из Заречного стал лауреатом «Карловских чтений». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Торжественная церемония награждения состоится в рамках одноименного форума в музее Победы в Москве в предстоящий вторник, 29 марта.

Победители и их наставники встретятся с представителями министерства иностранных дел России и посетят экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!»

Форум проводится международным фондом содействия развитию связей в области культуры, науки, образования, социальной сферы памяти Андрея Карлова совместно с музеем Победы и московской международной школой в Анталье.

В 2021 году в финал конкурса вышло 23 работы авторов из разных регионов России и Турции. Участники писали эссе на русском языке на темы, касающиеся истории культуры России, ее природы и экологии, литературы, политики и актуальных проблем современности.

Работы оценивало экспертное жюри, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Международный детско-юношеский форум носит имя российского дипломата, бывшего посла РФ в Турции Андрея Карлова, который был убит 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Анкаре.

Преступник выстрелил ему в спину и ранил еще нескольких человек. Нападавшего ликвидировали бойцы турецкого спецназа.

Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензу прибыли около 460 жителей Донбасса В Пензенской области за сутки подтверждено 313 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области за сутки подтверждено 338 случаев заражения коронавирусом В Пензе победителем городского конкурса «Учитель года» стала Светлана Буянова
Житель Пензы задержан за разбойное нападение на аптеку В Пензенской области за сутки подтверждено 382 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама