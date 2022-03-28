Школьник из Заречного стал лауреатом «Карловских чтений» Общество

Пенза, 28 марта 2022. PenzaNews. Школьник из города Заречного Пензенской области Александр Егоров стал лауреатом II степени международного детско-юношеского образовательного проекта «Карловские чтения».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Торжественная церемония награждения состоится в рамках одноименного форума в музее Победы в Москве в предстоящий вторник, 29 марта.

Победители и их наставники встретятся с представителями министерства иностранных дел России и посетят экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!»

Форум проводится международным фондом содействия развитию связей в области культуры, науки, образования, социальной сферы памяти Андрея Карлова совместно с музеем Победы и московской международной школой в Анталье.

В 2021 году в финал конкурса вышло 23 работы авторов из разных регионов России и Турции. Участники писали эссе на русском языке на темы, касающиеся истории культуры России, ее природы и экологии, литературы, политики и актуальных проблем современности.

Работы оценивало экспертное жюри, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Международный детско-юношеский форум носит имя российского дипломата, бывшего посла РФ в Турции Андрея Карлова, который был убит 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Анкаре.

Преступник выстрелил ему в спину и ранил еще нескольких человек. Нападавшего ликвидировали бойцы турецкого спецназа.

Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.