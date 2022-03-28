EN
12:43:28 Понедельник, 28 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

За три дня на пензенских дорогах задержаны 44 нетрезвых водителя

12:12 | 28.03.2022 | Общество

Печать

Пенза, 28 марта 2022. PenzaNews. 44 водителя задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных на территории Пензенской области с 25 по 27 марта. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

За три дня на пензенских дорогах задержаны 44 нетрезвых водителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В текущем году на территории Пензенской области зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, в которых два человека погибли и 12 человек получили травмы различной степени тяжести», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензу прибыли около 460 жителей Донбасса В Пензенской области за сутки подтверждено 313 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области за сутки подтверждено 338 случаев заражения коронавирусом В Пензе победителем городского конкурса «Учитель года» стала Светлана Буянова
Житель Пензы задержан за разбойное нападение на аптеку В Пензенской области за сутки подтверждено 382 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама