В Кузнецке открыт молодежный клуб РГО Общество

Пенза, 28 марта 2022. PenzaNews. Молодежный клуб Русского географического общества открыт в городе Кузнецке Пензенской области.

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Как сообщается на сайте областного отделения РГО, он создан на базе средней школы №17 имени Юрия Гагарина.

«Это новое направление работы, которое будет способствовать привлечению молодежи к просветительской, научной, природоохранной, волонтерской деятельности, поможет лучше узнать свой родной край, известных земляков, а также будет поддерживать инициативы по развитию внутреннего туризма», — отметила в ходе церемонии открытия директор школы Наталья Гаранина.

Обращаясь к участникам встречи, первый заместитель председателя пензенского отделения РГО Денис Бирюков передал слова приветствия от руководителя отделения Игоря Пантюшова и вручил памятные подарки главе молодежного клуба Андрею Медному.

«Первой задачей, которую ставит наш молодежный клуб совместно с кузнецким отделением РГО, — разработка школьного туристического маршрута по интересным местам города Кузнецка, Кузнецкого района и близлежащих территорий. Это будет нашим главным проектом, с помощью которого мы планируем выстроить систему природных и краеведческих достопримечательностей нашей малой родины. Причем маршруты будут логистически обоснованы: время в пути, время на изучение достопримечательности, подготовка экскурсоводов и так далее», — поделился планами Андрей Медный.

Он также пригласил учащихся школы и педагогов к участию в мероприятиях, проектах и акциях РГО.