Мельниченко поручил внедрить систему наставничества в сферу профилактики подростковой безнадзорности Общество

Пенза, 28 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил внедрить систему наставничества в сферу профилактики подростковой безнадзорности.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы имеем снижение ряда показателей преступности по региону, в том числе уличной. Тем не менее та система глубокой профилактики, которая функционировала в Пензенской области, но была утрачена, нуждается в восстановлении. Ее нужно воссоздать и перезапустить», — сказал он в ходе рабочего совещания в правительстве региона в понедельник, 28 марта.

Олег Мельниченко напомнил, как была выстроена работа.

«Мы видели в разрезе каждого района все рейдовые мероприятия, все профилактические действия, которые проводились по линии комиссии по делам несовершеннолетних в муниципальных районах, учебных заведений, органов образования. Все это было сведено в единый план мероприятий. Вот, например, в Шемышейском районе идет рейд по семьям группы риска. И мы имеем возможность уточнить, что в результате получилось, какие меры приняты; понять, насколько высока эффективность такой работы, скорректировать свои действия», — пояснил глава региона.

«В той системе профилактики очень жестко реагировали на любое попадание несовершеннолетнего в поле зрения милиции. Вечером задержан в нетрезвом виде, сразу же об этом знают все — не только родители, классный руководитель, но и директор школы, министр образования. Руководитель каждого учебного заведения — еще раз напомню, что учебное заведение — один из ключевых органов профилактики — в режиме реального времени должен знать, что происходит с его подопечными. А если от родителей нет реакции на деструктивное поведение ребенка, то, соответственно, надо принимать меры, помогать семье», — сказал губернатор.

Он распорядился проработать вопрос о закреплении детей группы риска за наставниками.

«У нас есть списки лиц, стоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Каждый ребенок должен найти своего общественного воспитателя, который с ним занимался бы наряду с родителями. [...] У многих, стоящих на учете, родители оказываются неспособными этот процесс организовать. Соответственно, на это нужно обратить особое внимание и применить в работе», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.