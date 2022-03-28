Игорь Борисов провел дистанционный прием жителей Шемышейского и Лопатинского районов Общество

Пенза, 28 марта 2022. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области от фракции «Единая Россия» Игорь Борисов провел очередной прием жителей Шемышейского и Лопатинского районов в дистанционном формате.

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Жители муниципальных образований обратились к парламентарию с различными проблемами — за содействием в получении квоты на хирургическую операцию, относящуюся к высокотехнологичному виду медицинской помощи, в предоставлении социальных льгот, пособий и начислении пенсии.

Кроме того, за помощью обратилась жительница Шемышейского района, воспитывающая четверых детей, которая находится в трудной жизненной ситуации.

Депутат не остался безучастным и оказал материальную помощь многодетной семье, сообщается на сайте Законодательного собрания Пензенской области.