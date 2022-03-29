В Пензе в пришкольных лагерях отдохнут более 10 тыс. детей Общество

Пенза, 29 марта 2022. PenzaNews. 10 тыс. 70 детей, в том числе 1 тыс. 898 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут в пришкольных лагерях в 2022 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что в период весенних каникул лагеря с дневным пребыванием организованы на базе 48 школ, в них отдохнут 3 тыс. детей.

«В июне планируется работа лагерей на базе 52 школ с охватом 6 тыс. 870 детей, в июле — на базе четырех школ с охватом 200 детей», — сказано в тексте.

Из него следует, что стоимость отдыха ребенка в пришкольном лагере в 2022 году составит 225 рублей в день; отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организуется полностью за счет областного бюджета.