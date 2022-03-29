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В Пензенской области в 2021 году выявлено более 1,5 тыс. нарушений законодательства об охране окружающей среды

13:42 | 29.03.2022 | Общество

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Пенза, 29 марта 2022. PenzaNews. Более 1,5 тыс. нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды выявлено органами прокуратуры Пензенской области в 2021 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона во вторник, 29 марта.

В Пензенской области в 2021 году выявлено более 1,5 тыс. нарушений законодательства об охране окружающей среды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем отмечается, что в целях устранения нарушений было внесено 582 представления.

«По результатам их рассмотрения 386 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 94 лица — к административной, в суды направлено 343 иска, принесено 39 протестов, 53 лица предостережено о недопустимости нарушения закона, по результатам прокурорских проверок возбуждено четыре уголовных дела», — сказано в пресс-релизе.

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