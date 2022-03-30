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Сотрудники Минлесхоза Пензенской области провели анализ образцов сеянцев хвойных пород

13:31 | 30.03.2022 | Общество

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Пенза, 30 марта 2022. PenzaNews. Сотрудники министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области провели анализ образцов сеянцев хвойных пород, поступивших из шести питомников региона, на соответствие требованиям к посадочному материалу.

Сотрудники Минлесхоза Пензенской области провели анализ образцов сеянцев хвойных пород. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время поступили образцы из шести питомников области в количестве 17 проб. В каждой отобранной пробе насчитывалось не менее 50 образцов сеянцев, что позволяет определить средние параметры и состояние используемого для лесовосстановления посадочного материала», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что при визуальном осмотре сеянцев установлено, что корневая система и корневая шейка не имеют патологических изменений.

«Средняя высота сеянцев сосны двухлеток составляет 16,5 см, средний диаметр — 3,4 мм, что удовлетворяет требованиям нормативов», — указано в тексте.

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