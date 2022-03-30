Олег Мельниченко передал в музей пограничной заставы «Брест» архивные сведения об Андрее Кижеватове Общество

Пенза, 30 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко передал в музей пограничной заставы «Брест» архивные сведения об уроженце региона Андрее Кижеватове, который 22 июня 1941 года одним из первых встал на защиту белорусской земли от фашистов.

Фото: Pnzreg.ru

«Именем Героя Советского Союза Андрея Кижеватова названа ваша пограничная застава, улицы в Бресте и Минске. Посмертно ему присвоено звание почетного гражданина Бреста. Создан мемориальный комплекс семье Андрея Митрофановича. На родине героя, в музее его имени, хранится горсть земли из Брестской крепости. Драгоценную для нас реликвию в 2021 году Пензенской области передала белорусская делегация», — сказал Олег Мельниченко.

«От имени жителей нашего региона выражаю руководству Брестской области и Брестской Краснознаменной пограничной группы самую искреннюю и глубокую признательность за сохранение памяти о герое и о его семье», — добавил он.

Губернатор сообщил, что сотрудники департамента по делам архивов Пензенской области обнаружили документы, связанные с жизнью Андрея Кижеватова. Брошюру с архивными сведениями Олег Мельниченко вручил белорусской стороне.

Он также передал экземпляр книги о судьбах российских и белорусских семей в годы войны, изданной по результатам реализации международной акции памяти «Находки семейных архивов».

В завершение визита в памятном альбоме музея пограничной заставы Олег Мельниченко оставил запись: «С благодарностью от жителей Пензенской области», сообщает пресс-служба облправительства.