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Олег Мельниченко возложил венок к монументу Победы в Минске

12:37 | 31.03.2022 | Общество

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Пенза, 31 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко возложил венок к монументу Победы в Минске.

Олег Мельниченко возложил венок к монументу Победы в Минске

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, церемония возложения венков и цветов к мемориалу — обязательная часть мероприятий в ходе государственных и официальных визитов в Белоруссию.

В торжественной церемонии приняли участие все члены делегации Пензенской области, которая находится в республике в рабочим визитом.

Фото: Pnzreg.ru

Монумент Победы в Минске — монумент-обелиск в честь Победы в Великой Отечественной войне и в память о погибших воинах, партизанах и подпольщиках.

Монумент является одним из символов столицы Белоруссии, а также местом проведения различных памятных мероприятий.

Открыт 4 июля 1954 года — к десятилетию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

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