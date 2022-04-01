Президентский фонд культурных инициатив поддержит семь проектов Пензенской области Общество

Пенза, 1 апреля 2022. PenzaNews. Президентский фонд культурных инициатив поддержит семь проектов Пензенской области по итогам первого в 2022 году грантового конкурса.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте фонда, 2 млн. 906 тыс. 27 рублей 80 копеек получит автономная некоммерческая организация «Центр социальных и управленческих проектов «Инициатива» на реализацию проекта «Купала в Золотаревке: связь времен и поколений».

2 млн. 543 тыс. 186 рублей 30 копеек будет выделено АНО «Творческое объединение «ПензаХобби» на проект «ОргНХПфест. Сохраним ремесла».

Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки молодежных инициатив и некоммерческих организаций «Реактив» сможет потратить 498 тыс. 342 рубля на реализацию проекта «Школа короткометражного кино по тематике сохранения культурного наследия Пензенской области».

Индивидуальный предприниматель Анжела Кривова, которая представила проект «Школа шитья и дизайна «Молодой портной», получит 490 тыс. 829 рублей.

Местная спортивная общественная организация «Спорт для всех» города Сердобска выиграла грант в сумме 475 тыс. 341 рубль, деньги будут направлены на реализацию проекта «Основоположники спортивных традиций Сердобска».

Региональное отделение международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» в Пензенской области получит 451 тыс. 779 рублей 83 копейки на проект «Историко-культурное квест-ориентирование «Сохраняя историю – созидаем будущее».

Межпоселенческая центральная районная библиотека Колышлейского района Пензенской области выиграла грант в размере 402 тыс. 375 рублей на реализацию проекта «Театр в библиотеке».