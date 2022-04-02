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Минлесхоз Пензенской области готов к пожароопасному сезону 2022 года

10:13 | 02.04.2022 | Общество

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Пенза, 2 апреля 2022. PenzaNews. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области по итогами проверки, проведенной департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Рослесхоза, признано готовым к пожароопасному сезону 2022 года.

Минлесхоз Пензенской области готов к пожароопасному сезону 2022 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается на сайте ведомства, в ходе проверки учитывались техническое состояние лесопожарной техники, уровень подготовки личного состава, материально-техническое оснащение лесопожарных формирований, а также организация взаимодействия при обеспечении пожарной безопасности в лесах.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 марта был утвержден сводный план тушения лесных пожаров в Пензенской области.

Данный документ разрабатывается ежегодно для определения перечня и состава всех подразделений, принимающих участие в тушении лесных пожаров и координации их действий.

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