Ягов включен в совет по делам ветеранов при губернаторе Пензенской области, Федотов выведен из его состава Общество

Пенза, 2 апреля 2022. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов включен в состав совета по делам ветеранов при губернаторе. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал исполняющий обязанности главы региона Николай Симонов.

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«В связи со структурными изменениями [...] внести в состав совета по делам ветеранов при губернаторе Пензенской области [...] следующие изменения: включить в состав совета Ягова Олега Васильевича, первого заместителя председателя правительства Пензенской области в качестве заместителя председателя совета», — сказано в документе.

Из него следует также, что вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов исключен из состава совета по делам ветеранов.

Кроме того, распоряжением внесены изменения, касающиеся должностей трех членов совета.

В нем указано, что Александр Плющ является председателем комитета пензенского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации; Владимир Потанин — председателем регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Пензенской области; Борис Пузаков — председателем совета ветеранов управления ФСБ России по Пензенской области.