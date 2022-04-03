Ухудшение погодных условий ожидается в Пензенской области Общество

Пенза, 3 апреля 2022. PenzaNews. Желтый уровень погодной опасности прогнозируется на территории Пензенской области в предстоящий понедельник, 4 апреля. Это следует из сообщения, размещенного на сайте главного управления МЧС России по региону.

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«По данным пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС», 4 апреля 2022 года прогнозируется желтый уровень погодной опасности, местами по Пензенской области ожидаются порывы северо-западного ветра 15–18 метров в секунду», — сказано в тексте.

На сайте ведомства также сообщается, что будет облачно, возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя; температура воздуха ночью -2...+3ºС, днем +1...+6ºС.

Кроме того, указано, что опасных природных явлений 4 апреля не прогнозируется, однако существует вероятность возникновения ДТП и ограничения в движении транспорта.