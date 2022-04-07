«Поезд девяти столиц» с двухэтажными вагонами планируется запустить из Самары в 2023 году Общество

Пенза, 7 апреля 2022. PenzaNews. Запуск поезда с двухэтажными вагонами, который будет проходить через девять столиц российских регионов, в том числе Пензу, запланирован из Самары в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил начальник Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Владислав Губанов.

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«На следующий год у нас есть планы по запуску из Самары так называемого «поезда девяти столиц» — Пенза, Саранск, Санкт-Петербург и так далее. Планируется курсирование «Самара — Санкт-Петербург», «Санкт-Петербург — Уфа», «Уфа — Санкт-Петербург», «Санкт-Петербург — Самара», — сказал он, отвечая на вопрос, в каких новых направлениях будут задействованы двухэтажные вагоны.

По информации, размещенной на сайте ОАО «Российские железные дороги», проект организации движения состава предполагает следование по маршруту «Самара — Уфа — Санкт-Петербург». Поезд будет проходить через территории девяти региональных столиц, где проживают около 29 млн. человек.

Развитие двухэтажного пассажирского движения в Куйбышевском филиале началось с Самары в 2015 году. В 2019 году был запущен аналогичный поезд из Пензы, а в декабре 2020-го — по маршруту «Самара — Оренбург — Москва».

С 15 апреля 2022 года двухэтажные вагоны будут включены в состав фирменного поезда «Ульяновск — Москва».

Всего в парке Куйбышевского филиала на данный момент 283 таких вагона, в каждом из которых 64 купейных места, тогда как в одноэтажных всего 36.