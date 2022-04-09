Пожароопасный сезон объявлен в Пензенской области с 10 апреля Общество

Пенза, 9 апреля 2022. PenzaNews. Календарный период прохождения пожароопасного сезона на территории Пензенской области определен с 10 апреля по 15 октября. Об этом говорится в постановлении регионального правительства №236-пП.

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Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте Минлесхоза Пензенской области, гражданам, посещающим леса в указанное время, необходимо помнить о том, что недопустимо, в частности, использовать открытый огонь в не оборудованных для этого местах, бросать спички и окурки, оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы, курить и выжигать траву.

«В пожароопасный сезон гражданам, имеющим садовые участки, примыкающие к лесу, рекомендуется не допускать сжигания сухой травы и мусора, [...] постоянно иметь запас воды на своих участках не менее 200 литров, обеспечить проведение мер противопожарного обустройства по границе с лесом», — добавляется в тексте.

В нем обращается внимание на то, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность.

«Так, на граждан [может быть наложен штраф] в размере до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — до 20 тыс. рублей, на юридических лиц — до 200 тыс. рублей. За выжигание хвороста, лесной подстилки и сухой травы — до 250 тыс. рублей. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима — до 500 тыс. рублей. Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем карается не только денежным штрафом, но и принудительными работами либо лишением свободы на срок до 4 лет. За умышленный поджог штраф составляет до 1 млн. рублей либо [предусмотрено] лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тыс. рублей», — уточняется в сообщении.