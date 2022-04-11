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Власти Пензенской области готовятся провести полномасштабные торжества в День Победы

13:13 | 11.04.2022 | Общество

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Пенза, 11 апреля 2022. PenzaNews. Власти Пензенской области готовятся провести полномасштабные торжества в День Победы в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 11 апреля.

Власти Пензенской области готовятся провести полномасштабные торжества в День Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он выразил надежду на то, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжит снижаться и позволит реализовать намеченные планы.

«Согласовывается с артинститутом проведение парада у памятника Победы. Находится на согласовании большой концерт в киноконцертном зале «Пенза». Определяются площадки, на которых будут идти праздничные программы. Совместно с общественностью готовим акцию «Бессмертный полк». Вечером с высокой долей вероятности на центральной набережной города Пензы будет салют. День Победы готовим в полномасштабном, привычном формате», — сказал Олег Мельниченко.

Глава региона акцентировал внимание на том, что в образовательных организациях необходимо усилить работу по патриотическому воспитанию.

«Должны проходить тематические уроки, выставки, встречи с ветеранами боевых действий и тружениками тыла», — пояснил он.

Также губернатор потребовал уделить внимание общественным пространствам, памятникам и воинским захоронениям.

«Необходимо провести работу по санитарной уборке», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства Пензенской области.

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