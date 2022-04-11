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На дорогах Пензенской области стартовала операция «Должник»

16:34 | 11.04.2022 | Общество

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Пенза, 11 апреля 2022. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» стартовало на дорогах Пензенской области в понедельник, 11 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Госавтоинспекции.

На дорогах Пензенской области стартовала операция «Должник». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе мероприятия особое внимание будет уделено выявлению и привлечению к ответственности лиц, уклоняющихся от добровольной уплаты административных штрафов за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что для выявления неплательщиков будут использоваться в том числе комплексы автоматической фиксации административных правонарушений.

В сообщении уточняется, что операция «Должник» продлится в Пензенской области по 17 апреля.

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