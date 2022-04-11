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В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда»

18:22 | 11.04.2022 | Общество

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Пенза, 11 апреля 2022. PenzaNews. Пресс-служба управления ФСБ России по Пензенской области обнародовала итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда», проведенного на дорогах субъекта федерации совместно с региональным УМВД при силовой поддержке Росгвардии в период с 28 марта по 11 апреля.

В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Осуществлена проверка 9 тыс. 574 транспортных средств, из них досмотрено 615; проверено 9 тыс. 716 лиц, установлено местонахождение девяти граждан, находящихся в федеральном розыске (лица переданы инициаторам розыска); выявлено шесть иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением требований миграционного законодательства», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УФСБ.

В нем указано, что из незаконного оборота изъято 0,1 кг наркотических веществ синтетического и растительного происхождения, одна единица незарегистрированного огнестрельного оружия.

«Выявлено 127 лиц, осуществлявших грузоперевозки по территории Пензенской области с нарушением действующего законодательства. Данные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму 871 тыс. рублей», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что выявлено 124 водителя, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения; они привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ.

Кроме того, в сообщении сказано, что в рамках спецоперации возбуждено шесть уголовных дел, к административной ответственности привлечено 3 тыс. 860 лиц.

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