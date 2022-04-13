Пензенцы посадят более 30 тыс. деревьев на землях лесного фонда в ходе акции «Сад памяти» Общество

Пенза, 13 апреля 2022. PenzaNews. Участники международной акции «Сад памяти», к которой Пензенская область присоединилась в третий раз, посадят в регионе более 30 тыс. деревьев на землях лесного фонда. Это следует из сообщения пресс-службы областного министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

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«На сегодняшний день во всех лесничествах области определены участки лесного фонда для посадки и дополнения лесных культур общей площадью около 20 га», — уточняется в тексте.

В нем обращается внимание на то, что присоединиться к акции, которая будет проходить до 22 июня, могут все желающие, причем для этого необязательно участвовать в массовых мероприятиях, а достаточно посадить дерево на своем участке.

«Минлесхоз готов оказать содействие в выделении посадочного материала — сосны обыкновенной — жителям», — подчеркивается в сообщении.