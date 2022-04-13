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Планируется учредить почетное звание «Заслуженный деятель науки Пензенской области»

12:42 | 13.04.2022 | Общество

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Пенза, 13 апреля 2022. PenzaNews. Почетное звание «Заслуженный деятель науки Пензенской области» планируется учредить в регионе. Законопроект, предусматривающий внесение соответствующих изменений в закон «О почетных званиях Пензенской области», будет рассмотрен в ходе 50-й очередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоится в предстоящую пятницу, 15 апреля.

Планируется учредить почетное звание «Заслуженный деятель науки Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Статью 1 дополнить пунктом 27 следующего содержания: «заслуженный деятель науки Пензенской области», — сказано в проекте закона.

В случае его принятия будет утверждено положение, в соответствии с которым почетное звание намечено присваивать выдающимся ученым при наличии ученой степени доктора наук и не ранее чем через 10 лет с начала осуществления научной деятельности «за личные заслуги в разработке приоритетных направлений науки и техники, способствующих осуществлению научного и технологического прорыва, обеспечению лидерства в научном мире; в успешном внедрении и использовании научных разработок и их результатов в высокотехнологичном производстве; в создании научных межотраслевых школ; в развитии и осуществлении научно-исследовательской деятельности в образовательных организациях высшего образования на территории Пензенской области с привлечением к работе студентов, аспирантов и молодых ученых».

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