21:20:46 Среда, 13 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жителей Пензы пригласили в мэрию на презентацию идей благоустройства скверов и парков

16:05 | 13.04.2022 | Общество

Печать

Пенза, 13 апреля 2022. PenzaNews. Представители администрации Пензы пригласили жителей посетить презентацию идей благоустройства общественных территорий, которые будут вынесены на голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Жителей Пензы пригласили в мэрию на презентацию идей благоустройства скверов и парков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте мэрии, мероприятие состоится в малом зале горадминистрации в предстоящий четверг, 14 апреля.

«Жителям представят эскизы общественных территорий и расскажут о предложениях архитекторов по их преображению. В частности, участникам встречи покажут, как может выглядеть парк имени В.Г. Белинского, сквер за дворцом единоборств «Воейков», скверы Дружбы, «Пионерский» и другие общественные территории. Всего 12 объектов», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что онлайн-голосование по отбору общественных территорий для последующего благоустройства стартует 15 апреля и завершится 30 мая.

«На данный момент проходит этап федеральной модерации, после чего пензенцы старше 14 лет смогут сделать свой выбор. Итоги голосования будут опубликованы на портале проекта «Формирование комфортной городской среды», — поясняется в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе стартовали курсы повышения квалификации священнослужителей В Пензе спасатели вызволили из беды собаку
В Пензенской области за сутки подтверждено 175 случаев заражения коронавирусом Осужденные КП-12 посадят картофель на площади более 15 га
В перинатальный центр поступило оборудование, позволяющее выявлять аномалии развития плода на ранних сроках Житель Пензы оштрафован за комментарии в соцсети
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама