Жителей Пензы пригласили в мэрию на презентацию идей благоустройства скверов и парков Общество

Пенза, 13 апреля 2022. PenzaNews. Представители администрации Пензы пригласили жителей посетить презентацию идей благоустройства общественных территорий, которые будут вынесены на голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте мэрии, мероприятие состоится в малом зале горадминистрации в предстоящий четверг, 14 апреля.

«Жителям представят эскизы общественных территорий и расскажут о предложениях архитекторов по их преображению. В частности, участникам встречи покажут, как может выглядеть парк имени В.Г. Белинского, сквер за дворцом единоборств «Воейков», скверы Дружбы, «Пионерский» и другие общественные территории. Всего 12 объектов», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что онлайн-голосование по отбору общественных территорий для последующего благоустройства стартует 15 апреля и завершится 30 мая.

«На данный момент проходит этап федеральной модерации, после чего пензенцы старше 14 лет смогут сделать свой выбор. Итоги голосования будут опубликованы на портале проекта «Формирование комфортной городской среды», — поясняется в сообщении.