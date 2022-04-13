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В Кузнецке, Заречном, Белинском и Беково планируется открыть исправительные центры

17:22 | 13.04.2022 | Общество

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Пенза, 13 апреля 2022. PenzaNews. Исправительные центры для отбывания осужденными наказания в виде принудительных работ планируется открыть в Кузнецке, Заречном, Белинском и Беково Пензенской области до конца года. Об этом сообщил врио начальника УФСИН России по региону Павел Фролов в ходе совещания, состоявшегося в облправительстве.

В Кузнецке, Заречном, Белинском и Беково планируется открыть исправительные центры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В специальных учреждениях будут отбывать наказание 400 осужденных», — сказал он.

По информации пресс-службы УФСИН, на данном совещании был рассмотрен ряд организационных вопросов, в частности, обсуждались проблемы связанные с подбором объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, для использования под общежития исправительных центров.

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