В преддверии Дня Победы на улицах Пензы разместят тематические баннеры Общество

Пенза, 15 апреля 2022. PenzaNews. Примерно 50 тематических баннеров, посвященных Дню Победы, планируется разместить на улицах Пензы в преддверии праздника. Об этом сообщил директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Вадим Муравлев.

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«По пути следования «Бессмертного полка» полностью заменим коммерческую рекламу на баннеры, посвященные Дню Победы. Также тематически оформим 10 остановочных павильонов на проспекте Победы», — сказал он в ходе заседания оргкомитета по подготовке мероприятий, посвященных Дню Победы, которое состоялось в мэрии в минувший четверг, 14 апреля.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, помимо этого, в местах массового пребывания граждан и на разделительных полосах дорог намечено установить объемные конструкции в виде звезд, а на площади имени В.И. Ленина, на Юбилейной площади, в скверах Бессмертного полка и на улице Славы — арочные конструкции.