Большинство беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины размещены в восьми регионах РФ — МВД Общество

Пенза, 18 апреля 2022. PenzaNews. Значительное количество граждан Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, прибывших в экстренном порядке в Россию, размещены в восьми регионах, в том числе Пензенской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

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«Значительное количество прибывших граждан [ДНР, ЛНР и Украины] размещены в восьми регионах Российской Федерации (Волгоградская, Воронежская, Курская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Саратовская и Ульяновская области)», — проинформировали в ведомстве.

Там подчеркнули, что территориальные органы МВД ориентированы на приоритетное оформление документов для данной категории граждан, которые обратились с целью урегулирования своего правового статуса в России, а также в связи с необходимостью их постановки на миграционный и регистрационный учет.

Ранее в МВД России сообщали, что граждане республик Донбасса и Украины не будут привлекаться к административной ответственности за нарушение режима пребывания (проживания) в РФ. Кроме того, им предоставляется возможность подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство по удостоверяющим личность документам с истекшим сроком действия.